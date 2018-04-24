Военнослужащие Британии в Солсбери рядом с местом, где был найден Сергей Скрипаль и его дочь. 24 апреля 2018

Военнослужащие Британии в Солсбери рядом с местом, где был найден Сергей Скрипаль и его дочь. 24 апреля 2018

МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. Постоянное представительство России в Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) получило ответы Великобритании на вопросы по ситуации вокруг "дела Скрипаля".

Москва направила запрос в Лондон 13 апреля и настаивала на срочном ответе в течение четырех дней.

Британская сторона заявила, что располагает десятидневным сроком. "Мы ответим как можно скорее, точно в рамках десятидневного срока, который предписан Конвенцией (по запрещению химоружия. — Прим. ред.) ", — обещала постпред Великобритании при ООН Карен Пирс.

Сейчас российская сторона изучает полученные ответы.