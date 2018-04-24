СМИ заподозрили Пентагон в занижении эффективности российских ПВО‍

МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. Пентагон, рассказывая о российских средствах ПВО, намеренно занижает их характеристики, пишет National Interest. Как сообщает издание, такие заявления могут быть направлены на то, чтобы убедить Анкару не покупать С-400 у Москвы.

В декабре прошлого года Россия и Турция подписали кредитное соглашения по поставкам С-400. Анкара закупает две батареи зенитно-ракетного комплекса.

Такая сделка вызвала недовольство Вашингтона, который заявил, что готов предложить турецкой стороне альтернативные зенитные ракетные комплексы, "совместимые со стандартами Североатлантического альянса".

За С-400 выстроилась очередь

Как считает директор центра военно-политических исследований МГИМО, доктор исторических наук Алексей Подберезкин, США всегда будут пытаться дискредитировать российские системы ПВО.

"Американцы не особенно сейчас беспокоятся о том, чтобы обосновать какие-то суждения. Они прекрасно знают тактико-технические данные и результаты полигонных испытаний этой системы", — заявил он в эфире радио Sputnik.

Эксперт отметил, что С-400 — это суперсовременный комплекс, способный одновременно по нескольким десяткам каналов отслеживать нападение десятков ракет — не одной и не двух.

"Спектр поражаемых целей абсолютно разный: от крылатых до баллистических ракет средней дальности, маневрирующих на конечных подлетных участках", — подчеркнул он.

Подберезкин сравнил российские и американские системы ПВО и назвал систему Patriot "анахронизмом по сравнению с С-400".

"Расхваливать С-400 особенно нет смысла — она хорошо известна. А вот когда пытаются говорить, что она недостаточно эффективна, это просто фантазии. Потому что за С-400 выстроилась уже очередь", — заключил он.

С-400 — лучший выбор

В свою очередь, российский военный эксперт, главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко заявил, что давление со стороны США не заставит Турцию отказаться от сделки по С-400.

"Турецкий генеральный штаб проводил экспертизу предварительную и сделал вывод о превосходных характеристиках С-400", — сказал он.

По словам эксперта, отношения США и Турции сейчас не блестящие, и вряд ли они улучшатся даже после закупки Patriot.

"Но в руках США будет возможность в любой момент выключить систему ПВО Турции <…>. Специальным внешним радиосигналом просто активируются программные и аппаратные закладки — и система перестает функционировать", — добавил Коротченко.

Он также отметил, что российские ЗРС С-400 — это "лучший выбор из того, что сегодня есть на мировом рынке", и именно при закупке российских систем Турция получит гарантию того, что все решения относительно контроля воздушного пространства будут приниматься турецким военным командованием.

"Выбор в пользу российских систем — это в том числе и выбор в пользу национального суверенитета Турции", — заключил Коротченко.