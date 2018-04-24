В Испании задержали марокканца за связи с ИГ*

МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. Гражданская гвардия Испании задержала 24-летнего уроженца Марокко за связи с пропагандистскими структурами террористической группировки "Исламское государство"*, говорится в пресс-релизе, опубликованном на сайте испанского МВД.
Как говорится в пресс-релизе, задержанный создавал различные профили в социальных сетях для распространения материала, связанного с террористами. Также он собирался отправиться в зону конфликта, чтобы вступить в ряды ИГ*.
С июня 2015 года, когда в Испании был введен четвертый уровень террористической угрозы из пяти возможных, правоохранительные органы страны задержали 235 человек по подозрению в терроризме.
* Террористическая организация, запрещенная в России