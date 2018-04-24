МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. Более ста американских военных в отставке призвали американский сенат не одобрять кандидатуру Джины Хаспел на должность главы ЦРУ США, если после тщательных проверок ее прошлого выяснится, что она прибегала к пыткам во время допросов, послание военных опубликовало издание Courthouse News.

Ранее президент США Дональд Трамп предложил на место директора Центрального разведывательного управления США (ЦРУ) Джину Хаспел, которая в случае утверждения сенатом станет первой женщиной, возглавившей это ведомство. Ряд правозащитных организаций в связи с этим призвали сенаторов, которые утверждают кандидатуру главы ЦРУ, серьезно изучить прошлое Хаспел.

"Мы глубоко обеспокоены перспективой, что кто-то, кто вероятно был причастен к осуществлению пыток, поднимается на одну из самых важных руководящих позиций в области разведки", — говорится в послании сенату.

"Мы призываем вас тщательно изучить участие госпожи Хаспел в задержаниях и допросах, и в случае, если вы установите, что она играла хотя бы какую-то роль в осуществлении, надзоре или управлении пытками и оскорблениями людей в американской тюрьме, или в уничтожении доказательств такой деятельности, мы призываем вас отклонить ее назначение", — подчеркнули военные.

В июне 2017 года Европейский центр по конституционным правам и правам человека (European Center for Constitutional and Human Rights, ECCHR) попросил власти Германии выдать ордер на арест Хаспел по делу о пытках подозреваемых в терроризме. По данным СМИ, поводом стало дело Абу Зубайды, которого 83 раза пытали в тайной тюрьме ЦРУ в Таиланде, работу которой курировала Хаспел.