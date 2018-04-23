Два демократа поддержали Помпео, практически обеспечив утверждение в сенате

ВАШИНГТОН, 23 апр — РИА Новости. Еще два сенатора-демократа поддержали кандидатуру Майка Помпео на пост госсекретаря США, практически обеспечив ему утверждение в сенате.
Демократы Джо Доннелли от штата Индиана и Джо Манчин от Западной Виргинии распространили заявления, в которых поддержали кандидатуру Помпео. Еще один сенатор-демократ поддержал Помпео ранее.
Учитывая, что у республиканцев 51 голос из 100 в сенате, при условии их единодушной поддержки Помпео должен быть утвержден полным составом сената. Из всех республиканцев лишь Рэнд Пол выражал сомнения относительно его кандидатуры и заявлял, что может проголосовать против.
Окончательное утверждение Помпео может состояться уже на этой неделе.