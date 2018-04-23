Эрдоган покинул парламент Турции после перепалки между депутатами

АНКАРА, 23 апр — РИА Новости. Президент Турции Тайип Эрдоган покинул заседание парламента в понедельник, посвященное Дню национального суверенитета и детей, назвав позором вспыхнувшую на нем перепалку с участим депутатов от правящей Партии справедливости и развития (ПСР) и оппозиционной Народно-республиканской партии (НРП).

Политическая обстановка в Турции накалилась после того, как на прошлой неделе Эрдоган объявил, что досрочные президентские и парламентские выборы в стране пройдут 24 июня 2018 года. По его словам, это связано с необходимостью скорейшего перехода на президентскую систему правления. Заместитель председателя НРП Бюлент Тезджан потребовал немедленной отмены действующего после попытки переворота в июле 2016 года режима ЧП в связи с назначением досрочных выборов.

Выступая на заседании парламента, лидер НРП Кемаль Кылычдароглу назвал введение режима ЧП "переворотом", что вызвало резкую реакцию со стороны депутатов от ПСР, обвинивших лидера оппозиции в трусости во время попытки госпереворота. В свою очередь, один из депутатов от НРП обвинил в бездействии во время мятежа премьера Турции Бинали Йылдырыма, который якобы скрывался в туннеле на севере страны.

Дискуссия закончилась эмоциональным выступлением премьера, который заявил, что во время попытки переворота руководил авиацией, пресекавшей действия мятежников.

После этого Эрдоган покинул заседание парламента, назвав вспыхнувшую в нем в праздничный день перепалку "позорной".