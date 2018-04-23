В ДНР заявили об обстреле силовиками гражданского автомобиля в Докучаевске

ДОНЕЦК, 23 апр — РИА Новости. Украинские силовики в понедельник обстреляли противотанковой управляемой ракетой гражданский грузовик с зерном в Докучаевске, пострадавших нет, заявил журналистам представитель самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) режима прекращения огня.

"Сегодня в 16.10 украинские силовики подвергли обстрелу Докучаевск с направления Новотроицкое, был произведён один выстрел управляемым снарядом ПТУР. Ракета попала в задний борт кузова КАМАЗа с зерном, который двигался с улицы Грибной по направлению Докучаевск… В результате попадания ракеты поврежден кузов автомобиля. По счастливой случайности водитель КАМАЗа не пострадал", — заявил представитель ведомства.

В ведомстве призвали СММ ОБСЕ зафиксировать последствия обстрела украинскими силовиками служебного автотранспорта, перевозившего зерно.