СМИ: Венгрия заблокировала заседание Комиссии НАТО-Украина

Флаги Венгрии, Украины и Евросоюза в украинском городе Берегово, где проживают закарпатские венгры. Архивное фото

Флаги Венгрии, Украины и Евросоюза в украинском городе Берегово, где проживают закарпатские венгры. Архивное фото

МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. Венгрия в третий раз заблокировала заседание Комиссии НАТО-Украина на уровне министров иностранных дел, сообщает "Укринформ".

Таким образом Будапешт выполняет обещание "давить" на Киев до тех пор, пока он не внесет изменения в принятый осенью закон об образовании, ограничивающий возможности для обучения на Украине на языках национальных меньшинств. В Венгрии считают, что этот закон нарушает конституцию и международные обязательства Киева.

В начале года глава МИД Венгрии Петр Сиярто заявил, что страна будет "отказывать Украине в поддержке ее стремления к интеграции, пока продолжается нарушение европейских и международных законов и стандартов".

В конце марта он сообщил, что Будапешт намерен заблокировать участие украинского лидера Петра Порошенко в июльском саммите НАТО.