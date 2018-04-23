Матвиенко выступила против изменения Дейтонского соглашения

САРАЕВО, 23 апр – РИА Новости. Россия не видит никакой необходимости в перекройке Дейтонского соглашения, которое положило конец гражданской войне между хорватами, сербами и мусульманами середины 1990-х годов, заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

"Россия последовательно и твердо отстаивает эти базовые постулаты, не видит никакой необходимости в перекройке Дейтона, тем более инициируемой извне", — заявила Матвиенко, выступая в Палате народов Парламентской ассамблеи Боснии и Герцеговины.

Спикер Совета Федерации подчеркнула, что Россия – одна из пяти стран-гарантов Дейтонских соглашений, гарант "Общего рамочного соглашения о мире" и член руководящего комитета Совета по его выполнению.

Матвиенко во главе делегации верхней палаты российского парламента 23-24 апреля посещает Боснию и Герцеговину с официальным визитом. Ее речь стала первым выступлением спикера зарубежного парламента в Парламентской ассамблее Боснии и Герцеговины, отметили в пресс-службе Совета Федерации.

Босния и Герцеговина в ноябре 2017 года отметила 22-летие Дейтонского соглашения, которое остановило жестокую гражданскую войну между хорватами, сербами и мусульманами 1992-1995 годов. По разным оценкам, в ходе конфликта погибли свыше 100 тысяч человек. Соглашение определило государственное устройство: энтитеты Федерацию Боснии и Герцеговины и Республику Сербскую, особый округ Брчко, а также представительство всех трех наций в трехчленном президиуме страны, который заменяет президента, и в общих органах власти.