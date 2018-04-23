Хачапури вместо гамбургеров: грузинский пирог покорил Нью-Йорк

ТБИЛИСИ, 23 апр – РИА Новости. Американское издание Ny.eater посвятило статью грузинскому национальному блюду – хачапури, которое становится все более популярным в ресторанах Нью-Йорка.
Автор пишет, что этот пирог никогда не был таким популярным в Нью-Йорке, как сейчас. Статья так и называется — "Хачапури перешел в основные блюда Нью-Йорка". Теперь его можно встретить не только в грузинских ресторанах, но и в меню самых различных заведений. Более того, есть отдельный ресторан, где готовят только хачапури.
Как отмечает Sputnik Грузия, особого внимания заслужил аджарский хачапури, который напоминает своей формой лодку, в центре которого "красуется" яичный желток.
Автор также отмечает, что хачапури был особенно популярным во время Олимпийских игр 2014 года в Сочи, в ресторанах которого было продано 175 тысяч хачапури.
Все новости Грузии читайте на сайте Sputnik Грузия>>