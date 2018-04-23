Украинские энергетики за долги отключили свет поставщику воды Лисичанска

КИЕВ, 23 апр — РИА Новости. Энергетическая компания "Луганское энергетическое объединение" (ЛЭО) сообщила, что из-за долгов отключила от электроснабжения ряд объектов коммунального предприятия "Лисичанскводоканал" в Луганской области, обеспечивающего питьевой водой подконтрольный Киеву Лисичанск.
"Сегодня, 23 апреля, были вынуждены обесточить часть объектов "Лисичанскводоканала". Причиной обесточивания стали огромные долги лисичанских водников за электроэнергию — в размере более 138 миллионов гривен (5,2 миллиона долларов)", — говорится в сообщении ЛЭО в Facebook.
Сообщается, что ЛЭО уже отключило электричество некоторым объектам водоканала, в том числе — нескольким насосным и канализационным станциям. Ожидается, что до конца дня будет обесточено до десяти объектов данного предприятия. По данным компании, обесточивание объектов водоканала приведет к прекращению водоснабжения Новодружеска и часть города Лисичанск, в частности район завода резиновых технических изделий.
"К сожалению, луганские энергетики не имеют другого выбора, как отключать электроснабжение такому злостном должнику, как "Лисичанскводоканал". Электроэнергия не может быть бесплатной, а ЛЭО — не спонсор для коммунальных предприятий. Тем более, что ЛЭО само находится в крайне тяжелом положении из-за таких долгов потребителей", — говорится в сообщении.