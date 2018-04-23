Глава Исполкома СНГ заявил, что Украина не отвечает на его обращения

МИНСК, 23 апр – РИА Новости. Глава Исполкома СНГ Сергей Лебедев заявил в понедельник, что его многочисленные обращения в адрес Украины о ее участии в органах Содружества остаются без ответа.

Ранее президент Украины Петр Порошенко заявил, что поручил кабинету министров начать процедуру официального выхода страны из учредительных органов СНГ и "окончательно закрыть" украинское представительство при соответствующих институтах в Минске. При этом представитель главы государства в Верховной раде Ирина Луценко заявила, что Киев не намерен денонсировать соглашения, которые касаются транзита, признания дипломов и трудоустройства.

"Мне трудно сказать, насколько реален этот выход (Украины из органов Содружества – ред.)… Там настроения, вы сами видите, меняются чуть ли не каждый день, но с представителями Украины мы эту тему не обсуждали. Более того, не могу не сказать о том, что многочисленные лично мои письма, обращения в адрес Украины, к сожалению, пока остаются без ответа", — заявил Лебедев журналистам.

После смены власти на Украине в феврале 2014 года новое руководство страны заявило о намерении отказаться от участия в работе Содружества независимых государств. Позднее Лебедев призвал Киев к активному сотрудничеству в рамках интеграционного объединения, отметив, что оно пошло бы на пользу и Украине, и другим странам-членам.