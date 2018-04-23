ВВС НАТО поднялись над Балтикой из-за российских самолетов, заявили в Литве

ВИЛЬНЮС, 23 апр — РИА Новости. Истребители ВВС НАТО, выполняющие миссию воздушной полиции в странах Балтии на прошлой неделе поднимались в небо над Балтикой для опознания и сопровождения российских самолетов, заявила пресс-служба Минобороны Литвы.

По данным министерства, 16 апреля самолеты альянса опознали с сопроводили российский Ил-20, который летел из основной части России в Калининградскую область. "Самолет летел с отключенными радиолокационными автоответчиками, с предоставленным заранее планом полета, экипаж самолета связь с региональным центром управления полетами поддерживал", — говорится в сообщении.

Миссию воздушной полиции НАТО в странах Балтии с января выполняет датский контингент ВВС в составе четырех истребителей F-16 Fighting Falcon.

ВВС НАТО систематически сопровождают российские самолеты над Балтикой. При этом российское Минобороны неоднократно заявляло, что все полеты самолетов ВКС выполнялись и выполняются в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства над нейтральными водами, не нарушая границ других государств.