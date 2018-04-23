Эксперт объяснил, почему США не заинтересованы в смене власти на Украине

МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. Президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко прокомментировал заявление депутата Рады Вадима Рабиновича, рассказавшего о желании Запада сменить власть на Украине. Мнение эксперта приводит RT.

"Администрацию Дональда Трампа не волнует Украина. В 2014 году, когда у власти был Барак Обама, — да, но сейчас мода на Украину прошла. Во время президентских выборов США будут наблюдать: не будут никого ни поддерживать, ни топить. Трампа не интересует Украина как геополитический плацдарм", — заявил Охрименко.

Эксперт также отметил, что на Украине уже начались "предпрезидентские выборы". По его мнению, в настоящий момент нельзя определенно сказать, на какую кандидатуру поставят украинские олигархи. Среди возможных претендентов на пост главы государства он назвал Рабиновича и действующего главу МВД Украины Арсена Авакова.

Ранее Рабинович заявил, что Запад подает Украине сигналы о необходимости смены власти в стране. По его мнению, Порошенко находится в безвыходной ситуации и, скорее всего, не сможет занять президентский пост второй срок подряд.