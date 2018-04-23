ОДВЗЯИ приветствует решение Пхеньяна о приостановке ядерных испытаний

Исполнительный секретарь Подготовительной комиссии Организации по Договору о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний Лассина Зербо во время встречи с Сергеем Лавровым. 20 октября 2017

Исполнительный секретарь Подготовительной комиссии Организации по Договору о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний Лассина Зербо во время встречи с Сергеем Лавровым. 20 октября 2017

ЖЕНЕВА, 23 апр – РИА Новости, Елизавета Исакова. Подготовительная комиссия Организации по Договору о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ОДВЗЯИ) приветствует решение КНДР о приостановке ядерных испытаний, готова оказать содействие в этом процессе, заявил в понедельник исполнительный секретарь ОДВЗЯИ Лассина Зербо.

"Я приветствую решение КНДР рассмотреть приостановку ядерных испытаний и разобрать место проведения ядерных тестов как часть возможного переговорного соглашения. Я полагаю, что ДВЗЯИ может сыграть важную историческую роль в этом процессе", — сказал Зербо, выступая на открытии в Женеве второй подготовительной конференции Договора о нераспространении ядерного оружия 2020.

По его словам, ДВЗЯИ может обеспечить безопасность прекращения ядерных испытаний.

"Я и организация, которую я возглавляю, готовы оказать любое содействие, которое от нас потребуется", — сказал Зербо.