РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
В мире

МИД об ультиматуме Хантсмана: ошиблись страной‍

11:5623.04.2018
103015514
© РИА Новости / Наталья СеливерстоваПерейти в фотобанкЗдание министерства иностранных дел РФ. Архивное фотоЗдание министерства иностранных дел РФ. Архивное фото
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в фотобанк

МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. Россия не будет в одностороннем порядке давать США какие-либо гарантии невмешательства в выборы, заявил спецпредставитель президента по вопросам международного сотрудничества в области информационной безопасности, посол по особым поручениям МИД Андрей Крутских.

Здание МИД РФ
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Россия еще в прошлом году предлагала США обсудить вопросы невмешательства
Ранее посол США Джон Хантсман заявил, что Вашингтон готов вернуться к вопросу о консультациях по кибербезопасности, если Москва не будет вмешиваться в выборы в конгресс США.

"Если он всерьез ждет от нас каких-то подобных гарантий, то он ошибся страной", — сказал Крутских в интервью газете "Коммерсант".

По его словам, Москва не будет делать никаких односторонних заявлений и заверений.

"Тем более не намереваемся признавать свою вину за некие инциденты, к которым якобы причастна Россия", — добавил дипломат.

Крутских подчеркнул, что Россия уже неоднократно говорила, что не намерена вмешиваться в выборы в США.

"По данным американских же СМИ, сами США как минимум 85 раз серьезно вмешивались в дела других стран. И в наши политические процессы они тоже вмешивались", — отметил он.

Глобальная атака вируса-вымогателя
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Перейти в фотобанк
США не пользуются каналом с Россией по кибербезопасности, заявили в МИД
Как считает Крутских, договариваться можно только о взаимных гарантиях и правилах поведения, как уже много лет предлагает Россия.

"Выполнять чьи-то ультимативные требования и предоставлять односторонние гарантии мы не будем", — заключил он.

"Россия должна покаяться"

Доктор экономических наук, главный научный сотрудник Института США и Канады РАН Владимир Васильев в эфире радио Sputnik объяснил позицию Вашингтона.

По его мнению, США хотят, чтобы Россия покаялась.

"Сменяются советники по национальной безопасности, госсекретари, но эта установка на предварительные условия, чтобы "покаяться", признать "фактор вмешательства" остается", — сказал он.

Здание Госдепартамента США в Вашингтоне
© AP Photo / J. Scott Applewhite, File
США стремятся поддерживать "открытый диалог" с Россией, заявили в Госдепе
"Постановку вопроса со стороны США можно интерпретировать как специфику внутриполитической ситуации из серии "помогите нам выпутаться из нашего положения", — добавил Васильев.

Он считает, что переговоры могут начаться, если стороны готовы к обсуждению, об этом и говорят в МИД — никаких предварительных условий для начала диалога.

"Что, нет других проблем в российско-американских отношениях, кроме как заниматься прошлогодним снегом?" — заключил Васильев.

Найти путь сотрудничества

Сам Хантсман ранее говорил, что главное направление его работы — общение с россиянами.

Дипломат рассказал, что видит для себя два направления работы: контакты с официальными представителями российского правительства и общение с рядовыми россиянами.

Посольство России в Вашингтоне
© AFP 2018 / Jim Watson
Дружба после санкций – США хотят выяснить отношения с Россией
"Я проникся уважением к вашим людям, с которыми мне доводится общаться в парках, ресторанах, у них в гостях. Это увлекательное и живое общение, и они активно интересуются Соединенными Штатами. Вот самая важная часть моей работы!" — сказал посол.

Хантсман также заявил, что хочет, чтобы обычные люди в России могли лучше понять Америку, "ее историю, душу и мысли". Он отметил, что и сам хочет узнать о России и ее жителях больше.

По его словам, Москва и Вашингтон должны найти пути сотрудничества, несмотря на сложные условия. Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявлял, что отношения России и Запада сейчас хуже, чем во времена холодной войны.

Комментировать
В мире
Комментарии
9 пользователей оставили 10 комментариев
Комментировать
Популярные комментарииВсе комментарии
Val--2113
Мир спятил.
СССР - страна, которая одна боролась с немецким фашизмом от начала и до конца.... Остальные выжидали, чьи "весы перевесят", а потом примазались в союзники. Теперь эти страны создают новую напряжённость в мире и требуют какое-то покаяние от страны- победителя...
Стая волков вновь точит клыки...
Немецкий язык мы изучали четыре года.... и выучили... Английский мы уже знаем...
12:20
23.04.2018
ОтветитьНе отвечать
Павел Гусев
Как же это все надоело. Может Кремлю тоже стоит перейти на ультимативный тон в общении с Вашингтоном ?!
12:34
23.04.2018
ОтветитьНе отвечать
Комментировать
Новости
Авторы
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2018 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Международное информационное агентство "Россия сегодня" (МИА "Россия сегодня").

Главный редактор: Анисимов А.С.

Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru

Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601

Настоящий ресурс содержит материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена