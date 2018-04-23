МИД об ультиматуме Хантсмана: ошиблись страной‍

МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. Россия не будет в одностороннем порядке давать США какие-либо гарантии невмешательства в выборы, заявил спецпредставитель президента по вопросам международного сотрудничества в области информационной безопасности, посол по особым поручениям МИД Андрей Крутских.

Ранее посол США Джон Хантсман заявил, что Вашингтон готов вернуться к вопросу о консультациях по кибербезопасности, если Москва не будет вмешиваться в выборы в конгресс США.

"Если он всерьез ждет от нас каких-то подобных гарантий, то он ошибся страной", — сказал Крутских в интервью газете "Коммерсант".

По его словам, Москва не будет делать никаких односторонних заявлений и заверений.

"Тем более не намереваемся признавать свою вину за некие инциденты, к которым якобы причастна Россия", — добавил дипломат.

Крутских подчеркнул, что Россия уже неоднократно говорила, что не намерена вмешиваться в выборы в США.

"По данным американских же СМИ, сами США как минимум 85 раз серьезно вмешивались в дела других стран. И в наши политические процессы они тоже вмешивались", — отметил он.

Как считает Крутских, договариваться можно только о взаимных гарантиях и правилах поведения, как уже много лет предлагает Россия.

"Выполнять чьи-то ультимативные требования и предоставлять односторонние гарантии мы не будем", — заключил он.

"Россия должна покаяться"

Доктор экономических наук, главный научный сотрудник Института США и Канады РАН Владимир Васильев в эфире радио Sputnik объяснил позицию Вашингтона.

По его мнению, США хотят, чтобы Россия покаялась.

"Сменяются советники по национальной безопасности, госсекретари, но эта установка на предварительные условия, чтобы "покаяться", признать "фактор вмешательства" остается", — сказал он.

"Постановку вопроса со стороны США можно интерпретировать как специфику внутриполитической ситуации из серии "помогите нам выпутаться из нашего положения", — добавил Васильев.

Он считает, что переговоры могут начаться, если стороны готовы к обсуждению, об этом и говорят в МИД — никаких предварительных условий для начала диалога.

"Что, нет других проблем в российско-американских отношениях, кроме как заниматься прошлогодним снегом?" — заключил Васильев.

Найти путь сотрудничества

Сам Хантсман ранее говорил, что главное направление его работы — общение с россиянами.

Дипломат рассказал, что видит для себя два направления работы: контакты с официальными представителями российского правительства и общение с рядовыми россиянами.

"Я проникся уважением к вашим людям, с которыми мне доводится общаться в парках, ресторанах, у них в гостях. Это увлекательное и живое общение, и они активно интересуются Соединенными Штатами. Вот самая важная часть моей работы!" — сказал посол.

Хантсман также заявил, что хочет, чтобы обычные люди в России могли лучше понять Америку, "ее историю, душу и мысли". Он отметил, что и сам хочет узнать о России и ее жителях больше.

По его словам, Москва и Вашингтон должны найти пути сотрудничества, несмотря на сложные условия. Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявлял, что отношения России и Запада сейчас хуже, чем во времена холодной войны.