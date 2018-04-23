МИД об ультиматуме Хантсмана: ошиблись страной‍

МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. Россия не будет в одностороннем порядке давать США какие-либо гарантии невмешательства в выборы, заявил спецпредставитель президента по вопросам международного сотрудничества в области информационной безопасности, посол по особым поручениям МИД Андрей Крутских.
"Если он всерьез ждет от нас каких-то подобных гарантий, то он ошибся страной", — сказал Крутских в интервью газете "Коммерсант".
По его словам, Москва не будет делать никаких односторонних заявлений и заверений.
"Тем более не намереваемся признавать свою вину за некие инциденты, к которым якобы причастна Россия", — добавил дипломат.
Крутских подчеркнул, что Россия уже неоднократно говорила, что не намерена вмешиваться в выборы в США.
"По данным американских же СМИ, сами США как минимум 85 раз серьезно вмешивались в дела других стран. И в наши политические процессы они тоже вмешивались", — отметил он.
"Выполнять чьи-то ультимативные требования и предоставлять односторонние гарантии мы не будем", — заключил он.
"Россия должна покаяться"
Доктор экономических наук, главный научный сотрудник Института США и Канады РАН Владимир Васильев в эфире радио Sputnik объяснил позицию Вашингтона.
По его мнению, США хотят, чтобы Россия покаялась.
"Сменяются советники по национальной безопасности, госсекретари, но эта установка на предварительные условия, чтобы "покаяться", признать "фактор вмешательства" остается", — сказал он.
Он считает, что переговоры могут начаться, если стороны готовы к обсуждению, об этом и говорят в МИД — никаких предварительных условий для начала диалога.
"Что, нет других проблем в российско-американских отношениях, кроме как заниматься прошлогодним снегом?" — заключил Васильев.
Найти путь сотрудничества
Сам Хантсман ранее говорил, что главное направление его работы — общение с россиянами.
Дипломат рассказал, что видит для себя два направления работы: контакты с официальными представителями российского правительства и общение с рядовыми россиянами.
Хантсман также заявил, что хочет, чтобы обычные люди в России могли лучше понять Америку, "ее историю, душу и мысли". Он отметил, что и сам хочет узнать о России и ее жителях больше.
По его словам, Москва и Вашингтон должны найти пути сотрудничества, несмотря на сложные условия. Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявлял, что отношения России и Запада сейчас хуже, чем во времена холодной войны.