СБ Украины проводит обыски на предприятии "Мотор Сич"

КИЕВ, 23 апр — РИА Новости. Служба безопасности Украины (СБУ) проводит обыски на предприятии "Мотор Сич" в Запорожье, сообщила пресс-секретарь ведомства Елена Гитлянская.

Как сообщает в понедельник интернет-издание "Украинская правда", на вопрос, проходят сейчас обыски на предприятии "Мотор Сич", Гитлянская ответила: "Да, сейчас продолжаются следственные действия на предприятии".

"Мотор Сич" — предприятие в Запорожье, которое разрабатывает, производит, ремонтирует и обслуживает авиационные газотурбинные двигатели для самолетов и вертолетов, а также промышленные газотурбинные установки.