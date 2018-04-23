Реакция на события на Украине. Апрель 2018 (81)

КИЕВ, 23 апр — РИА Новости. Вандалы осквернили монумент скорбящей матери в украинском городе Полтава, оставив на нем антисемитские надписи, сообщается в понедельник на сайте Телевизионной службы новостей (ТСН) украинского телеканала "1+1".

"Нацистские надписи — на мемориале жертвам фашизма. В Полтаве вандалы осквернили монумент Скорбящей матери. Антисемитские лозунги написали черной краской прямо под носом у правоохранителей, говорят местные", — говорится в сообщении ТСН.

ТСН утверждает, что в полиции якобы знали о возможности акта вандализма и послали к монументу патруль, однако он опоздал. Провокационные надписи позднее закрасили черной краской.

Полиция данную информацию пока не прокомментировала.

Это уже не первый случай вандализма в отношении этого монумента, один раз полиции удалось задержать нарушителей, они заплатили штраф.