В Полтаве вандалы осквернили монумент скорбящей матери

КИЕВ, 23 апр — РИА Новости. Вандалы осквернили монумент скорбящей матери в украинском городе Полтава, оставив на нем антисемитские надписи, сообщается в понедельник на сайте Телевизионной службы новостей (ТСН) украинского телеканала "1+1".
ТСН утверждает, что в полиции якобы знали о возможности акта вандализма и послали к монументу патруль, однако он опоздал. Провокационные надписи позднее закрасили черной краской.
Полиция данную информацию пока не прокомментировала.
Это уже не первый случай вандализма в отношении этого монумента, один раз полиции удалось задержать нарушителей, они заплатили штраф.