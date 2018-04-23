Силовики более 30 раз за сутки нарушили перемирие, заявили в ДНР

ДОНЕЦК, 23 апр — РИА Новости. Украинские силовики более 30 раз нарушили режим прекращения огня в Донбассе за минувшие сутки, заявили в понедельник журналистам в представительстве самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре контроля и координации (СЦКК) режима прекращения огня.

Новое, "пасхальное", перемирие вступило в силу в Донбассе 30 марта, однако стороны конфликта обвиняют друг друга в обстрелах. Накануне в представительстве ДНР в СЦКК сообщили о 36 нарушениях перемирия.

"За истекшие сутки общее количество нарушений со стороны ВСУ составило 32 раза", — сказал представитель ДНР в СЦКК.

По его словам, по территории республики украинские силовики выпустили более 100 мин калибрами 120 и 82 миллиметра, также вели огонь из гранатометов, вооружения БМП и стрелкового оружия. В результате обстрелов один мирный житель погиб, один был ранен.

"Общее количество примененных ВСУ боеприпасов – 956 единиц", — добавил представитель ведомства.