В Дубае в небоскребе произошел пожар

ДОХА/ДУБАЙ, 22 апр — РИА Новости. Сотрудники гражданской обороны Дубая в воскресенье локализовали небольшое возгорание в небоскребе Алмас возле озера Джумейра на искусственном острове в эмирате, сообщила служба гражданской обороны Дубая в своем микроблоге в социальной сети Twitter.

По информации ГО Дубая, все находящиеся в здании люди были экстренно и без происшествий эвакуированы, во время пожара никто не пострадал.

Небоскрёб был построен в 2009 году и какое-то время был самым высоким в городе.

Dubai Civil Defence has fully brought under control a minor fire that broke out in Almas Tower in Jumeirah Lakes Towers. The building was evacuated safely. No injuries have been reported.

Image Courtesy: Kamran Jebreili / @AP pic.twitter.com/MWinl6bfQa — Dubai Media Office (@DXBMediaOffice) 22 апреля 2018 г.

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