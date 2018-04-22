МОСКВА, 22 апр — РИА Новости. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг осудил теракт у центра регистрации избирателей в Кабуле.

Взрыв произошел рядом с центром для регистрации избирателей и центром выдачи документов, удостоверяющих личность, на западе столицы Афганистана в воскресенье утром. Взрывное устройство привел в действие террорист-смертник. По последним данным, погиб 31 человек, более 50 получили ранения. Ответственность за нападение взяла террористическая группировка "Исламское государство"*.

"Я решительно осуждаю нападение на центр регистрации избирателей в Кабуле. НАТО поддерживает Афганистан в борьбе с терроризмом и за демократию", — написал генсек в Twitter.

Еще один взрыв у центра регистрации избирателей произошел в воскресенье в провинции Баглан на северо-востоке Афганистана. При взрыве погибли семь человек, десять пострадали. Пока ни одна группировка не взяла ответственность за этот инцидент.

На фоне подготовки к парламентским выборам в Афганистане уже произошел ряд инцидентов. В частности, в среду боевики радикального движения "Талибан"* похитили трех сотрудников избирательной комиссии Афганистана из центра регистрации избирателей в провинции Гур.

Совмещенные выборы в парламент и окружные советы Афганистана запланированы на октябрь 2018 года, регистрация избирателей в стране стартовала 14 апреля. После открытия регистрации избирателей президент Афганистана Ашраф Гани предложил радикальному движению "Талибан"* вернуться в мирный процесс в качестве политического движения и принять участие в выборах. Талибы* ответили на предложение отказом.

*Террористическая организация, запрещенная в России