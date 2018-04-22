МОСКВА, 22 апр — РИА Новости. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг осудил теракт у центра регистрации избирателей в Кабуле.
"Я решительно осуждаю нападение на центр регистрации избирателей в Кабуле. НАТО поддерживает Афганистан в борьбе с терроризмом и за демократию", — написал генсек в Twitter.
Еще один взрыв у центра регистрации избирателей произошел в воскресенье в провинции Баглан на северо-востоке Афганистана. При взрыве погибли семь человек, десять пострадали. Пока ни одна группировка не взяла ответственность за этот инцидент.
Совмещенные выборы в парламент и окружные советы Афганистана запланированы на октябрь 2018 года, регистрация избирателей в стране стартовала 14 апреля. После открытия регистрации избирателей президент Афганистана Ашраф Гани предложил радикальному движению "Талибан"* вернуться в мирный процесс в качестве политического движения и принять участие в выборах. Талибы* ответили на предложение отказом.
*Террористическая организация, запрещенная в России