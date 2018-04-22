Израильские военные задержали под Рамаллой 19 палестинцев

МОСКВА, 22 апр — РИА Новости. Израильские военные и полиция задержали 19 палестинцев, в том числе 15 членов движения ХАМАС, в ходе совместной операции неподалеку от Рамаллы, сообщается в заявлении армии.

"За ночь Армия обороны Израиля, служба безопасности, полиция и пограничная служба задержали под Рамаллой 19 находившихся в розыске палестинцев, 15 из которых были членами террористической организации ХАМАС", — сообщила армия в Twitter.

הלילה עצרו כוחותינו, שב״כ, מג"ב ומשטרת ישראל באיו"ש 19 מבוקשים באזור העיר רמאללה ומרחב חטמ"ר בנימין. כ-15 מהמבוקשים הם פעילי טרור מארגון חמאס — צבא ההגנה לישראל (@idfonline) 22 апреля 2018 г.

​По данным военных, палестинцы готовились провести разного рода акции от имени движения ХАМАС. В ходе операции армия и полиция также пресекли деятельность издательства, которое распространяло пропагандистские материалы.

Протестные акции под общим названием "Великий марш возвращения", начавшиеся в конце марта, палестинцы намерены продолжать до середины мая. Организаторы рассчитывают привлечь внимание к одному из стержневых аспектов ближневосточного конфликта — судьбе миллионов палестинцев, в разные годы изгнанных с территории современного Израиля, и их потомков, живущих на чужбине.

Израильские военные применяют огнестрельное оружие против наиболее активных участников волнений и объясняют свои действия необходимостью защиты государственной границы. Они отвергают обвинения в применении чрезмерной силы и призывы к международному расследованию кровопролития. По последним данным, с начала столкновений погибли более 30 палестинцев, пострадали более 3 тысяч, из них более тысячи ранены боевыми пулями.