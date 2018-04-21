В Киеве признали, что не смогут вернуть остров Тузла

КИЕВ, 21 апр — РИА Новости. Украина ничего не может сделать, чтобы вернуть себе остров Тузла, кроме политических заявлений и дипломатических демаршей, считает замминистра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Георгий Тука.

Во вторник правительство Крыма передало принадлежащий республике участок Тузлинской косы, по которой проходит мост через Керченский пролив, в федеральную собственность.

"…Если быть честными и откровенными, кроме дипломатических демаршей и политических заявлений, к сожалению, ничего", — сказал Тука в эфире телеканала "112 Украина", комментируя передачу острова Тузла в собственность России.

Он отметил, что Россия в среднесрочной перспективе получит контроль над судоходством в Керченском проливе.

Также Тука признал, что сейчас Киев не в состоянии вернуть Крым и Донбасс и может лишь выступать с дипломатическими демаршами и делать политические заявления.

Остров Тузла образовался в 1920-х года, отделившись от одноименной косы. Он располощен в Керченском проливе, площадь острова —3,5 квадратных километра. Сейчас восточная часть косы относится к Краснодарскому краю и соединена с материком. Западная же — административно входит в состав республики Крым. Принадлежность острова была спорной во время нахождения Крыма в составе Украины. После воссоединения региона с Россией остров, как и Керченский пролив, перестали быть спорными.

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