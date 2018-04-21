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В мире

РФ просит Британию пояснить, делятся ли власти гостайнами с частными лицами

Сюжет:
Дело об отравлении Скрипалей (1358)
03:0521.04.2018
(обновлено: 08:51 21.04.2018)
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© AP Photo / Matt DunhamСотрудники английской полиции. Солсбери, ВеликобританияСотрудники английской полиции. Солсбери, Великобритания
© AP Photo / Matt Dunham

ЛОНДОН, 21 апр – РИА Новости, Мария Табак. Посольство России в Лондоне обратилось к Форин-офису с просьбой прояснить, делятся ли британские власти секретной информацией с частными лицами, и призвало предоставить российским властям документы, которые упоминали Владимир Углев, называющий себя создателем вещества "Новичок", и бывший командир полка химзащиты Хэмиш де Бреттон Гордон.

Полицейский в Солсбери рядом с местом, где был найден Сергей Скрипаль и его дочь
© AFP 2018 / Chris J Ratcliffe
The Telegraph узнала о "серьезном прорыве" следствия в "деле Скрипаля"

Отношения Москвы и Лондона резко обострились на фоне инцидента в британском Солсбери, где были отравлены работавший на британские спецслужбы экс-полковник запаса ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Британская сторона утверждает, что к отравлению Скрипалей нервно-паралитическим веществом A234, к которому британские власти приравнивают "Новичок", причастно российское государство. Россия категорически это отрицает.

"Вчера мы узнали от Би-би-си, что самопровозглашенный изобретатель так называемого "Новичка" господин Владимир Углев уверен, что Скрипали были отравлены А-234. Он пришел к этому выводу на основании "всего спектра информации, присланной ему в последнее время". Это довольно удивительное заявление. Оно, по сути, означает, что частному лицу была передана информация, которую российское государство не может получить от британских властей уже несколько недель", — говорится в заявлении пресс-секретаря посольства РФ.

Он напомнил, что и Хэмиш де Бреттон Гордон делал свои заявления на основе якобы имеющихся у него "разведданных". Экс-командующий полком химзащиты утверждал, в частности, что "Новичок" был изготовлен в Саратовской области.

"Конечно, подобные заявления не могут быть проверены. Но если мы им поверим, то это выглядит как то, что британские власти делятся сугубо конфиденциальной информацией с частными лицами. Это еще одно грубое нарушение правил ОЗХО. Мы попросили Форин-офис подтвердить или опровергнуть это, и предоставить нам доступ к документам, о которых говорят эти господа", — отметил пресс-секретарь посольства.

Самые страшные отравляющие вещества
© Инфографика
Самые страшные отравляющие вещества

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В мире
Комментарии
8 пользователей оставили 10 комментариев
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Популярные комментарииВсе комментарии
Виктор Ивлевjose_martinez
jose_martinez, еще не проведя расследования, англичане решили, что сами имеют право назначать виновных. У нормальных людей принято сначала расследовать преступление, собирать неопровержимые доказательства, рассекречивать их в установленном законом порядке для предоставления суду, а потом уже говорить о виновности кого-либо. У нормальных людей, а не у англичан.
У нормальных людей принято сначала проводить, опять же, расследование, причем с обязательным осмотром места происшествия, а не по фотографиям из соцсетей, и тольло потом, получив неопровержимые подтверждения тому, что преступление вообще было, и однозначно, с предоставлением четких и прозрачных доказательств виновности кого-либо в этом происшествии, наказывать конкретных виновных, а не бомбить города с ни в чем не повинными мирными жителями. У нормальных людей, но не у американцев, англичан и французов. У нормальных людей принято вводить войска на территорию суверенного государства или по просьбе законной власти этого государства, или с санкции совбеза ООН. У нормальных людей, а не у, опять же, так называемой "коалиции" американцев, англичан и французов. У нормальных людей не принято потрясая с трибуны в ООН пробиркой с белым порошком выдавать его за химическое оружие и на этом основании начинать войну против суверенного государства, полностью разрушать его, убивать законного главу государства, а потом признаваться в том, что пробирка-то была обманкой и повода для вторжения законного не было, и за все то, что сотворили, говорить просто "ну, че, бывает, извините". У нормальных людей, а для американцев это норма. Продолжать, или хватит? А то примеров еще очень много.
07:21
21.04.2018
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Виктор Ивлевjose_martinez
jose_martinez, виновность или не виновность определяет ТОЛЬКО и ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО суд, и ТОЛЬКО и ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО после проведения ВСЕСТОРОННЕГО, БЕСПРИСТРАСТНОГО, ОБЪЕКТИВНОГО, ПРОЗРАЧНОГО расследования. Во всем мире лицо, обвиняемое в совершении преступления, имеет право знакомиться с материалами расследования, получать полную информацию по делу, предоставлять свои доказательства, которые должны исследоваться следствием, а потом и судом, вместе с прочими и на тех же условиях. Расследование все еще идет. Специалисты, эксперты, в один голос утверждают, что не могут определить страну происхождения отравляющего вещества. Более того, разные экспертные лаборатории дают разные заключения, а потом виновато потупив глазки говорят, что нет поводов не доверять выводам другой лаборатории (заметьте - английской, то есть заинтересованной и подконтрольной властям Британии). Улик и доказательств нет никаких, ни прямых, ни косвенных, одно лишь мнение старушки Мэй, что у России были возможности и поводы. Ну возможности были у любой развитой страны, и у Англии в первую очередь. А вот поводов...
08:38
21.04.2018
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