ЛОНДОН, 21 апр – РИА Новости, Мария Табак. Посольство России в Лондоне обратилось к Форин-офису с просьбой прояснить, делятся ли британские власти секретной информацией с частными лицами, и призвало предоставить российским властям документы, которые упоминали Владимир Углев, называющий себя создателем вещества "Новичок", и бывший командир полка химзащиты Хэмиш де Бреттон Гордон.

Отношения Москвы и Лондона резко обострились на фоне инцидента в британском Солсбери, где были отравлены работавший на британские спецслужбы экс-полковник запаса ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Британская сторона утверждает, что к отравлению Скрипалей нервно-паралитическим веществом A234, к которому британские власти приравнивают "Новичок", причастно российское государство. Россия категорически это отрицает.

"Вчера мы узнали от Би-би-си, что самопровозглашенный изобретатель так называемого "Новичка" господин Владимир Углев уверен, что Скрипали были отравлены А-234. Он пришел к этому выводу на основании "всего спектра информации, присланной ему в последнее время". Это довольно удивительное заявление. Оно, по сути, означает, что частному лицу была передана информация, которую российское государство не может получить от британских властей уже несколько недель", — говорится в заявлении пресс-секретаря посольства РФ.

Он напомнил, что и Хэмиш де Бреттон Гордон делал свои заявления на основе якобы имеющихся у него "разведданных". Экс-командующий полком химзащиты утверждал, в частности, что "Новичок" был изготовлен в Саратовской области.

"Конечно, подобные заявления не могут быть проверены. Но если мы им поверим, то это выглядит как то, что британские власти делятся сугубо конфиденциальной информацией с частными лицами. Это еще одно грубое нарушение правил ОЗХО. Мы попросили Форин-офис подтвердить или опровергнуть это, и предоставить нам доступ к документам, о которых говорят эти господа", — отметил пресс-секретарь посольства.