Аксенов заявил, что усилия "Друзей Крыма" смягчают санкции против России

ЯЛТА (Крым), 20 апр — РИА Новости. Благодаря европейским политикам, входящим в Международную ассоциацию "Друзья Крыма", во многом удалось смягчить санкционный режим в отношении России, заявил глава Крыма Сергей Аксенов.
Он отметил, что после первого заседания Ассоциации, которое прошло в прошлом голу, депутаты Европарламента, Франции, Италии, ФРГ, вернувшись из Крыма, принимали заявления об отмене санкций в отношении РФ, начале сближения, возобновлении экономических отношений.
Первый "Форум друзей Крыма" прошел в прошлом году. На нем была учреждена Международная ассоциация "Друзья Крыма" и принято воззвание-декларация о необходимости восстановления нормальных отношений между Крымом и странами мира. В ассоциацию вошли представители из более чем 30 стран.
Отношения РФ и западных стран ухудшились в связи ситуацией на Украине и вокруг Крыма. Запад, обвинив Россию во вмешательстве, ввел против нее санкции. Москва приняла ответные меры, взяла курс на импортозамещение и не раз заявляла, что разговаривать с ней на языке санкций контрпродуктивно. В последнее время в ряде стран ЕС все громче звучат голоса политиков и предпринимателей, предлагающих отменить санкций в отношении РФ.
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