Аксенов заявил, что усилия "Друзей Крыма" смягчают санкции против России

ЯЛТА (Крым), 20 апр — РИА Новости. Благодаря европейским политикам, входящим в Международную ассоциацию "Друзья Крыма", во многом удалось смягчить санкционный режим в отношении России, заявил глава Крыма Сергей Аксенов.

"Благодаря вашим усилиям во многом удается смягчить санкционный режим", — сказал Аксенов, обращаясь с приветственным словом к присутствующим на втором заседании Ассоциации, которое проходит в рамках IV Ялтинского международного экономического форума.

Он отметил, что после первого заседания Ассоциации, которое прошло в прошлом голу, депутаты Европарламента, Франции, Италии, ФРГ, вернувшись из Крыма, принимали заявления об отмене санкций в отношении РФ, начале сближения, возобновлении экономических отношений.

Первый "Форум друзей Крыма" прошел в прошлом году. На нем была учреждена Международная ассоциация "Друзья Крыма" и принято воззвание-декларация о необходимости восстановления нормальных отношений между Крымом и странами мира. В ассоциацию вошли представители из более чем 30 стран.

Ялтинский международный экономический форум — ежегодное деловое международное мероприятие в экономической сфере, проводимое в Крыму. Организаторы форума: правительство Крыма, фонд "ЯМЭФ" при поддержке администрации президента России. В этом году форум проходит с 19 по 21 апреля в Ялте.

Отношения РФ и западных стран ухудшились в связи ситуацией на Украине и вокруг Крыма. Запад, обвинив Россию во вмешательстве, ввел против нее санкции. Москва приняла ответные меры, взяла курс на импортозамещение и не раз заявляла, что разговаривать с ней на языке санкций контрпродуктивно. В последнее время в ряде стран ЕС все громче звучат голоса политиков и предпринимателей, предлагающих отменить санкций в отношении РФ.

Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".

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