Запасов воды для подачи в Авдеевку хватит до воскресенья, заявили в Киеве

КИЕВ, 20 апр — РИА Новости. Вода жителям Авдеевки Донецкой области поступает из запасов резервуара, что позволяет подавать воду дважды в день по четыре часа до воскресенья включительно, сообщило в пятницу украинское министерство по вопросам временно оккупированных территорий.
"На сегодня вода для города Авдеевка поступает из запасов, хранящихся в углубленном резервуаре. Это дает возможность подавать воду в жилые дома дважды в день по четыре часа до 22 апреля включительно", — говорится в сообщении ведомства.
Донецкая фильтровальная станция находится в 12 километрах от Донецка на нейтральной территории у линии соприкосновения. Она обеспечивает водой около 400 тысяч жителей Донецка, Авдеевки, Ясиноватой и ряд других населенных пунктов по обе стороны линии соприкосновения. За время конфликта станция неоднократно подвергалась обстрелам.