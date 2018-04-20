Ассоциация "Друзья Крыма" призвала ООН принять резолюцию по отмене санкций

ЯЛТА, 20 апр – РИА Новости. Международная ассоциация "Друзья Крыма" призвала Генеральную ассамблею ООН принять специальную резолюцию об укреплении регионального и международного сотрудничества и отмене односторонних санкций.
Участники форума заявили, что технологии вооруженного вмешательства, незаконных односторонних санкций, дезинформации гражданского общества представляют сегодня угрозу национальным интересам и безопасности многих стран и народов, и эта угроза имеет тенденцию к нарастанию.
"Беспрецедентные ложь и целенаправленная клевета на самом высоком уровне превратились в наши дни в важнейший инструмент формирования кризиса в международных отношениях, в политическое и идеологическое оружие. Только в течение последних лет ложь и обман неоднократно использовались в качестве "доказательств", на основании которых западным блоком принимались решения о "наказании" России политико-дипломатическими либо экономическими мерами", — говорится в декларации, текстом которой располагает РИА Новости.
Первый форум друзей Крыма прошел в прошлом году. На нем была учреждена Международная ассоциация "Друзья Крыма" и принято воззвание-декларация о необходимости восстановления нормальных отношений между Крымом и странами мира. В ассоциацию вошли представители из более чем 30 стран.
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