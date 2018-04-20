Ассоциация "Друзья Крыма" призвала ООН принять резолюцию по отмене санкций

ЯЛТА, 20 апр – РИА Новости. Международная ассоциация "Друзья Крыма" призвала Генеральную ассамблею ООН принять специальную резолюцию об укреплении регионального и международного сотрудничества и отмене односторонних санкций.

В пятницу, в рамках Ялтинского международного экономического форума, прошел II Форум друзей Крыма, по итогам которого Международной ассоциацией "Друзья Крыма" была принята декларация. В ней участники ассоциации призвали к себе в союзники все здоровые силы мирового сообщества, так как "современный мир стоит перед системным глобальным вызовом и военной угрозой".

Участники форума заявили, что технологии вооруженного вмешательства, незаконных односторонних санкций, дезинформации гражданского общества представляют сегодня угрозу национальным интересам и безопасности многих стран и народов, и эта угроза имеет тенденцию к нарастанию.

"Беспрецедентные ложь и целенаправленная клевета на самом высоком уровне превратились в наши дни в важнейший инструмент формирования кризиса в международных отношениях, в политическое и идеологическое оружие. Только в течение последних лет ложь и обман неоднократно использовались в качестве "доказательств", на основании которых западным блоком принимались решения о "наказании" России политико-дипломатическими либо экономическими мерами", — говорится в декларации, текстом которой располагает РИА Новости.

"Считаем также важным по итогам Форума направить настоящую Декларацию Генеральной Ассамблее ООН в качестве официального документа Форума друзей Крыма с призывом принять специальную резолюцию об укреплении регионального и международного сотрудничества по обеспечению мира, безопасности и устойчивого социально-экономического развития, отмене односторонних санкций, возобновлению конструктивного диалога между странами и народами", —говорится в документе.

Кроме того, по итогам форума было принято решение создать Координационный совет Международной ассоциации "Друзья Крыма", направленного исключительно на "сверку часов" по ключевым вопросам сотрудничества национальных клубов и ассоциаций с Крымом.

Первый форум друзей Крыма прошел в прошлом году. На нем была учреждена Международная ассоциация "Друзья Крыма" и принято воззвание-декларация о необходимости восстановления нормальных отношений между Крымом и странами мира. В ассоциацию вошли представители из более чем 30 стран.

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