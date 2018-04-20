Италия экстрадировала беглого экс-губернатора мексиканского штата в США

МЕХИКО, 20 апр – РИА Новости. Экс-губернатор мексиканского штата Тамаулипас Томас Яррингтон, обвиняющийся в связах с наркомафией, в пятницу был экстрадирован из Италии в США, сообщает портал Excelsior.

Ранее верховный суд Италии отказал Мексике в экстрадиции Яррингтона. Запрос на выдачу экс-губернатора был сделан Мексикой год назад, а позднее об этом же попросили США. Яррингтон был задержан во Флоренции.

В течение пяти лет он скрывался от правоохранительных органов. По данным властей США, Яррингтон начал брать взятки у наркоторговцев еще в бытность мэром города Матаморос на границе с США, а став губернатором штата Тамаулипас лишь расширил свою противозаконную деятельность. В мае 2013 года он был приговорен в США к двум срокам пожизненного тюремного заключения по обвинению в контрабанде наркотиков, банковском мошенничестве, рэкете и отмывании денег.