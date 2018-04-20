Число пострадавших в столкновениях на границе с Газой превысило 80

Палестинские протестующие во время столкновений с израильскими военными на границе сектора Газа и Израиля. Архивное фото

Палестинские протестующие во время столкновений с израильскими военными на границе сектора Газа и Израиля. Архивное фото

ГАЗА, 20 апр — РИА Новости. Число раненых в столкновениях с израильской армией на границе с сектором Газа в пятницу превысило 80 человек, сообщил РИА Новости представитель министерства здравоохранения анклава Ашраф аль-Кедра.

Ранее сообщалось о двух погибших и 40 раненых.

По словам аль-Кедры, всего в пятницу ранения получили 83 палестинца.

Ранее пресс-служба израильской армии сообщила, что в беспорядках и столкновениях с израильской армией на границе с Газой принимают участие около трех тысяч палестинцев. На прошлой неделе число участников акций протеста достигало 10 тысяч.

Протестные акции под общим названием "Великий марш возвращения", начавшиеся в конце марта, палестинцы намерены продолжать до середины мая. По последним данным, с начала столкновений погибли более 30 палестинцев, пострадали около 3 тысяч, из них более тысячи ранены боевыми пулями.

Организаторы рассчитывают привлечь внимание к одному из стержневых аспектов ближневосточного конфликта — судьбе миллионов палестинцев, в разные годы изгнанных с территории современного Израиля, и их потомков, живущих на чужбине.

Израильские военные объясняют использование огнестрельного оружия против наиболее активных участников волнений необходимостью защиты государственной границы. Они отвергают обвинения в применении чрезмерной силы и призывы к международному расследованию кровопролития.