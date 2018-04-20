ВСУ 27 раз за неделю нарушили перемирие, заявили в ЛНР

ЛУГАНСК, 20 апр — РИА Новости. Украинские силовики 27 раз нарушили режим тишины в Донбассе за минувшую неделю, выпустив по территории самопровозглашенной Луганской народной республики более 550 снарядов, мин и гранат, заявил в пятницу исполняющий обязанности начальника управления Народной милиции ЛНР Михаил Филипоненко.

В Донбассе с 30 марта вступило в силу новое, "пасхальное" перемирие, однако стороны уже обвинили друг друга в обстрелах.

"В целом за минувшую неделю украинские силовики 27 раз нарушили режим прекращения огня. Всего по территории республики было выпущено 558 снарядов, мин и гранат… По сравнению с прошлой неделей количество обстрелов со стороны ВСУ (вооруженных сил Украины) увеличилось на шесть", — сказал Филипоненко на брифинге.

Он добавил, что украинские силовики вели огонь по позициям Народной милиции в районе 12 населенных пунктов. По данным Народной милиции, огонь велся из артиллерии калибром 152 миллиметра, минометов калибром 120 и 82 миллиметра, вооружения БМП, гранатометов и стрелкового оружия.