Еще один российский дипломат попал в базу данных сайта "Миротворец"

КИЕВ, 20 апр — РИА Новости. Вице-консул генконсульства РФ на Украине Павел Копченков попал в базу данных скандально известного украинского сайта "Миротворец" из-за ситуации с экипажем задержанного на Украине российского судна "Норд".
Ранее из-за ситуации с судном "Норд" в базу сайта "Миротворец" попал атташе генерального консульства РФ на Украине Дмитрий Бондарец.
В заявление на сайте говорится, что Копченков внесен в базу данных за "организацию незаконного пересечения государственной границы Украины на пункте пропуска "Гоптовка" группой лиц (экипаж судна "Норд") и в аэропорту "Жуляны", участие в антиукраинских информационных мероприятиях".
В четверг, 19 апреля, украинские пограничники сняли с рейса в Минск семь членов экипажа российского судна "Норд", при этом утром разрешили выехать двум членам экипажа по загранпаспортам, выданным консульством РФ на Украине.
Бывшая тогда представителем ОБСЕ по свободе СМИ Дунья Миятович назвала публикацию "тревожным шагом, который может еще больше поставить под угрозу безопасность журналистов". Действия владельцев сайта "Миротворец" раскритиковала и официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Она назвала публикацию "прямым призывом к расправе над журналистами".