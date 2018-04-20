В сейме Польши протестуют родители и опекуны инвалидов

ВАРШАВА, 20 апр — РИА Новости. Родители и опекуны людей с ограниченными возможностями проводят протестную акцию в сейме Польши, передает корреспондент РИА Новости.
Протестующие требуют предоставлять им ежемесячную выплату в размере 500 злотых (немногим менее 150 долларов) на цели реабилитации и увеличить размер социальной пенсии, которая составляет 744 злотых (немногим более 200 долларов).
В пятницу к протестующим пришел президент Польши Анджей Дуда. Он обещал заняться проблемами людей с ограниченными возможностями и взять под контроль подготовку соответствующего законопроекта.
"Я буду говорить с министром, буду говорить с премьером. Мы подготовим проект закона. Вы его увидите", — сказал Дуда протестующим.
Несмотря на заявления Дуды, протестующие решили продолжить свою акцию. Президент пригласил их в свою канцелярию для продолжения беседы, но протестующие отказались и решили продолжить протест в сейме.
Они заявили, что намерены оставаться в сейме до момента принятия парламентом законопроекта, который будет учитывать их требования.
Rodzice osób niepełnosprawnych przypomnieli prezydentowi film, w którym mówił o ich sytuacjihttps://t.co/pfLWNrjyjw#squidapp— SQUID App Polska (@SquidAppPL) 20 апреля 2018 г.