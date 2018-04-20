В больнице в ЛНР взорвалась ручная граната, ранен врач

Ситуация в ДНР и ЛНР. Апрель 2018 (204)

ЛУГАНСК, 20 апр — РИА Новости. Ручная граната взорвалась в ординаторской Центральной городской больницы в Антраците самопровозглашенной Луганской народной республики, ранен врач, сообщили РИА Новости в пятницу в пресс-службе МЧС ЛНР.

"За прошедшие сутки в республике произошло одно чрезвычайное происшествие: в ординаторской Центральной городской многопрофильной больницы города Антрацит произошел взрыв ручной гранаты марки РГД-5, вследствие которого получил множественные осколочные ранения нижних конечностей средней степени тяжести заведующий реанимационным отделением 1977 года рождения", — сообщили в МЧС.

По данным ведомства, что детали уточняются, ведется следствие.