В Косово нет места для борьбы политических сил Турции, заявил президент

БЕЛГРАД, 20 апр — РИА Новости. Президент самопровозглашенной республики Косово Хашим Тачи заявил, что Приштина не будет местом для противостояния политических сил Турции, передает в пятницу новостной портал Kossev.

Косовский премьер Рамуш Харадинай в конце марта отправил в отставку главу МВД Флямура Сефая и директора Косовского разведывательного агентства Дритона Гаши. Причиной стали задержание и высылка шести сотрудников косовского колледжа "Мехмет Акиф" в Турцию по подозрению в том, что они являются членами организации оппозиционного исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена (FETO), о чем глава правительства не был оповещен силовиками. Местные СМИ предполагали, что полиция и контрразведка действовали по прямому приказу косовского президента Хашима Тачи, однако тот оградился от причастности к инциденту.

"Данный процесс не должен был произойти ни при каких обстоятельствах. Акция против них ошибочна. Компетентные органы должны объяснить детально, что произошло с депортацией турков", — цитирует портал Тачи.

Глава самопровозглашенного Косово также прокомментировал слова президента Турции Тайипа Эрдогана о том, что правительство в Приштине не должно было оправлять в отставку силовиков в связи с происшедшим.

"Я не согласен с мнением, направленным в адрес косовского руководства. Косово — не место ни для гюленизма, ни для эрдоганизма", — приводит Kossev слова Тачи.