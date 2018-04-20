АНКАРА, 20 апр — РИА Новости. Премьер Турции Бинали Йылдырым посоветовал США заниматься своими делами в ответ на критику Вашингтоном проведения досрочных выборов в Турции в условиях режима чрезвычайного положения.

В среду президент Турции Тайип Эрдоган объявил, что досрочные президентские и парламентские выборы в Турции пройдут 24 июня 2018 года. По его словам, это связано с необходимостью скорейшего перехода на президентскую систему правления, Как заявила в четверг официальный представитель госдепартамента США Хезер Науэрт, Турции будет сложно провести свободные, честные и прозрачные выборы в условиях режима чрезвычайного положения.

"У меня будет послание к США: пусть сначала разберутся со своими делами. В Америке до сих пор не закончились дискуссии по поводу собственных выборов. Если американцы хотят посмотреть сами – пусть приезжают в Турцию и посмотрят, прозрачные у нас выборы или нет", — заявил Йылдырым журналистам, комментируя высказывание Науэрт

Режим ЧП был введен в Турции после попытки переворота в июле 2016 года сроком на три месяца. Он семь раз продлевался на трехмесячный срок решением правительства, одобренным парламентом. В очередной раз режим ЧП был продлен 18 апреля. Турецкая оппозиция, а также ряд лидеров ЕС критиковали продление режима ЧП, так как это, по их мнению, угрожает правам и свободам граждан страны.