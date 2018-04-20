Палестинец погиб в столкновениях с армией Израиля на границе с Газой

ГАЗА, 20 апр — РИА Новости, Тарек Альян. Палестинец, ранее получивший ранение в ходе столкновений с израильской армией на границе с сектором Газа, скончался, сообщил РИА Новости представитель министерства здравоохранения анклава Ашраф аль-Кедра.
Протестные акции под общим названием "Великий марш возвращения", начавшиеся в конце марта, палестинцы намерены продолжать до середины мая. По последним данным, с начала столкновений погибли более 30 палестинцев, пострадали около 3 тысяч, из них более тысячи ранены боевыми пулями.
Израильские военные объясняют использование огнестрельного оружия против наиболее активных участников волнений необходимостью защиты государственной границы. Они отвергают обвинения в применении чрезмерной силы и призывы к международному расследованию кровопролития.