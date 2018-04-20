Донецкая фильтровальная станция может возобновить работу 21-22 апреля

ДОНЕЦК, 20 апр — РИА Новости. Донецкая фильтровальная станция, законсервированная из-за обстрелов, может возобновить работу 21-22 апреля, заявил в пятницу журналистам глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Александр Захарченко.

Компания "Вода Донбасса" во вторник заявила, что автобус с сотрудниками Донецкой фильтровальной станции попал под обстрел, пострадали пять человек. В среду предприятие сообщило, что работу станции остановили, началась эвакуация персонала. Как сообщили в представительстве самопровозглашенной ДНР в Совместном центре контроля и координации прекращения огня, работа станции остановлена, предварительно, на пять дней.

"Сегодня было совещание с представителями "Вода Донбасса". Сегодня-завтра обсудим план работ по взаимодействию с ОБСЕ. Станция (Донецкая фильтровальная станция – ред.) запустится завтра или послезавтра", — сказал Захарченко.

Донецкая фильтровальная станция находится в 12 километрах от Донецка на нейтральной территории у линии соприкосновения. Она обеспечивает водой около 400 тысяч жителей Донецка, Авдеевки, Ясиноватой и ряд других населенных пунктов по обе стороны линии соприкосновения. За время конфликта станция неоднократно подвергалась обстрелам.