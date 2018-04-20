КИШИНЕВ, 20 апр — РИА Новости. Президент Румынии Клаус Йоханнис не был проинформирован о возможном переносе посольства страны из Тель-Авива в Иерусалим и считает эту инициативу правительства нарушением международного права, сообщает в пятницу администрация президента.
Румынский лидер считает, что инициатива правительства является началом оценки процесса переноса посольства, который можно будет реализовать после завершения переговоров по ближневосточному мирному урегулированию.
"Президент подтверждает, что позиция страны по отношению к статусу Иерусалима по-прежнему соответствует положениям, установленным резолюциями Совета Безопасности ООН и Генеральной Ассамблеи ООН", — отмечает администрация Йоханниса.
Накануне лидер правящей Социал-демократической партии Румынии Ливиу Драгня заявил, что правительство приняло меморандум о начале переноса посольства в Израиле в Иерусалим.
Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что по меньшей мере шесть стран вели серьезные переговоры с израильскими властями о перемещении своих посольств в Иерусалим.
Американское посольство переезжает в Иерусалим по решению президента США Дональда Трампа, который в декабре прошлого года признал город столицей Израиля. Практически весь остальной мир продолжает считать статус Иерусалима одной из стержневых проблем ближневосточного конфликта, которая должна решаться на основе договоренности с палестинцами, а пока этого не произошло — держит свои посольства в Тель-Авиве.