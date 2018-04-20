МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. Баскская террористическая группировка ЭТА в Испании признала ответственность за вред, причиненный за годы ее деятельности, и принесла публичные извинения, сообщается в заявлении, опубликованном газетой GARA.

"За эти десятилетия много произошло с нашим народом — погибшие, раненые, замученные, похищенные, люди, которым пришлось бежать за границу… ЭТА признает прямую ответственность за эту боль", — сообщается в заявлении группировки.

Группировка отметила, что признает, что "за длительный период вооруженной борьбы принесла много боли". "Мы хотим выразить уважение погибшим, раненым и жертвам, причиной которых стали действия ЭТА… Нам очень жаль", — приводит газета слова представителей группировки.

"Мы просим прощения у этих людей и их семей", — сообщается в заявлении.

Ранее сообщалось, что ЭТА намерена объявить о своем роспуске в течение первых выходных мая. Как ожидается, 23 апреля посредники в переговорах между правительством Испании и ЭТА проведут пресс-конференцию, на которой объявят детали предстоящей самоликвидации группировки.

Несколькими годами ранее ЭТА объявила о полном и бессрочном перемирии, затем об отказе от вооруженной борьбы, а в 2017 году — об окончательном разоружении.

Террористическая группировка ЭТА (Euzkadi Ta Azkatasuna, на баскском языке означает "Родина и свобода") была основана 31 июля 1959 года. Ее жертвами за всю историю существования стали более 800 человек. В 2011 году ЭТА объявила "бессрочное и всеобщее перемирие". В ответ на это правительство Испании потребовало ее самороспуска.