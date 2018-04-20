В аэропорту Катманду самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы

НЬЮ-ДЕЛИ, 20 апр — РИА Новости. Международный аэропорт Катманду имени Трибхувана временно приостановил прием и отправку международных рейсов после того, как самолет авиакомпании Malindo Air, вылетавший в Куала-Лумпур, во время взлета выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы.Kathmandu Post, инцидент произошел в ночь на пятницу. Малайзийский Boeing 737-900, на борту которого находились 139 человек, в том числе четверо членов экипажа, получил разрешение на взлет. Однако в последний момент командир воздушного судна обнаружил ошибку на приборной доске и был вынужден прервать рейс.
"Очевидно, что, набрав взлетную скорость, самолет уже не мог резко остановиться в последний момент, из-за чего съехал на 50 метров со взлетно-посадочной полосы и встал на одном из лугов", — цитирует издание генерального директора аэропорта Раджа Кумара Четтри, который, в свою очередь, ссылается на данные членов экипажа.
"Сейчас мы пытаемся отбуксировать самолет. Это займет не менее четырех часов, и, если все пойдет по плану, мы рассчитываем сделать это до 12 часов дня (09.15 мск)", — заявил Четтри.
Отмечается, что авария не повлияет на график взлета и посадки самолетов, следующих внутренними рейсами. Причина произошедшего пока не установлена. Ведется расследование.