Глава ОАГ назвал смену власти на Кубе "триумфом диктатуры"

МЕХИКО, 20 апр – РИА Новости. Генеральный секретарь Организации американских государств (ОАГ) заявил, что результаты выборов на Кубе стали "триумфом диктатуры".

В четверг Мигель Диас-Канель был утвержден в должности главы Госсовета страны, сменив Рауля Кастро на высшем государственном посту. Рауль Кастро остается первым секретарем кубинской компартии, которая, согласно конституции страны, является руководящей и направляющей политической силой. По его словам, он намерен оставить пост первого секретаря на предстоящем в 2021 году съезде.

"Триумф диктатуры над свободой не называется революцией. Попытка преемственности главы государства, которую мы наблюдаем на Кубе, является попыткой увековечить самодержавный режим. Это называется диктатурой", — говорится в коммюнике ОАГ со ссылкой на генсека Луиса Альмагро.

По мнению главы ОАГ, кубинский народ не избирал себе руководителя.

"Выборы Национальной ассамблеей Кубы Мигеля Диас-Канеля на пост руководителя страны проходят без свободного выражения точки зрения кубинского народа. Когда воля народа неизвестна, правители теряют единственную основу своей власти", — заявил Альмагро.