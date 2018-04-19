Госдеп сообщил о работе консультативной комиссии Россия - США по ДСНВ

ВАШИНГТОН, 19 апр — РИА Новости. Консультативная комиссия Россия-США по договору о сокращении наступательных вооружений (ДСНВ) в пятнадцатый раз собралась в Женеве, сообщает госдепартамент США.

"Делегации США и России продолжили обсуждение практических вопросов, связанных с выполнением договора", — говорится в сообщении ведомства.

Работа комиссии началась 10 и закончится 20 апреля, уточняется в документе.

Договор СНВ, подписанный Россией и США в 2010 году, вступил в силу 5 февраля 2011 года. Договор предусматривает, что каждая из сторон сокращает свои ядерные арсеналы таким образом, чтобы через семь лет и в дальнейшем суммарные количества вооружений не превышали 700 межконтинентальных баллистических ракет (МБР), баллистических ракет на подводных лодках (БРПЛ) и тяжелых бомбардировщиков (ТБ), а также 1550 боеголовок и 800 развернутых и неразвернутых пусковых установок МБР, БРПЛ и ТБ. Соглашение обязывает Россию и США обмениваться информацией о количестве боеголовок и носителей два раза в год.