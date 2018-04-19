Переименование операции ВСУ в Донбассе не меняет ее сути, заявил Лукашевич

Ситуация в ДНР и ЛНР. Апрель 2018 (198)

ВЕНА, 19 апр – РИА Новости. Переименование карательной операции Киева против населения Донбасса в "Операцию объединенных сил" не меняет ее сути, заявил в четверг постоянный представитель России при ОБСЕ Александр Лукашевич.

Ранее президент Украины Петр Порошенко заявил, что "антитеррористическая" операция (АТО) в Донбассе завершится 30 апреля, ее сменит Операция объединенных сил.

"Прошло четыре года с начала карательной операции Киева против населения Донбасса, лицемерно именуемой "АТО". Переименование в "Операцию объединенных сил", которая, по словам Петра Порошенко, начнется 30 апреля, не меняет ее сути. В нарушение конституции страны против мирного населения применяются вооруженные силы Украины, военизированные структуры, иностранные наемники, добровольцы-каратели", — заявил Лукашевич на заседании постсовета ОБСЕ.

Он вновь подчеркнул безальтернативность политического урегулирования на основе минского "Комплекса мер", прямого диалога между сторонами внутриукраинского конфликта — Киевом, Донецком и Луганском.