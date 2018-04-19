Госдеп усомнился в прозрачности выборов в Турции в условиях режима ЧП

ВАШИНГТОН, 19 апр — РИА Новости. Турции будет сложно провести свободные, честные и прозрачные выборы в условиях режима чрезвычайного положения, заявила в четверг журналистам официальный представитель госдепартамента США Хезер Науэрт.

"В условиях режима чрезвычайного положения (Турции) будет сложно провести полностью свободные, честные и прозрачные выборы так, чтобы это соответствовало турецкому законодательству и международным обязательствам Турции", — сказала Науэрт.

По ее словам, США следят за развитием ситуации и обеспокоены тем, что выборы в Турции пройдут в условиях режима ЧП.

Совет национальной безопасности Турции 17 апреля рекомендовал продлить режим чрезвычайного положения в стране еще на три месяца.

Режим ЧП был введен в Турции после попытки переворота в июле 2016 года сроком на три месяца. Он шесть раз продлевался на трехмесячный срок решением правительства, одобренным парламентом.

Турецкая оппозиция, а также ряд лидеров ЕС критиковали продление режима ЧП, так как это, по их мнению, угрожает правам и свободам граждан страны.