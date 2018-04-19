В "Движении 5 звезд" готовы к переговорам по правительству Италии с "Лигой"

РИМ, 19 апр – РИА Новости, Александр Логунов. Второй день переговоров по формированию итальянского правительства, которые по поручению президента Италии проводит наделенная соответствующим мандатом глава сената Мария Элизабетта Казеллати, завершился заявлением лидера "Движения 5 звезд" Луиджи Ди Майо о готовности работать над образованием нового Совета министров с партией "Лига".
После встречи с Казеллати лидер "Движения 5 звезд" Луиджи Ди Майо заявил, что "готов подписать "правительственный контракт" с Сальвини, с которым он обнаружил "согласие по различным темам и доступность для обсуждения программ".
Вместе с тем, Ди Майо дал понять, что наряду с готовностью сотрудничать с "Лигой" "Движение 5 звезд" готово принять "внешнюю поддержку" со стороны двух других партий правоцентристской коалиции "Братья Италии" и "Вперед, Италия". Однако будущее правительство, по его словам, следует сформировать на основе договоренностей двух человек, то есть его и Сальвини.
"Невозможно и думать, что все смогут договориться по министрам и заместителям, представьте, в какую эпоху вернется политика", — сказал лидер популистского "Движения".
Местные наблюдатели изначально называли миссию Казеллати "невыполнимой", соглашаясь при этом, что она может найти между непримиримыми политическими силами точки соприкосновения, о чем должна отчитаться перед главой государства в пятницу.