В "Движении 5 звезд" готовы к переговорам по правительству Италии с "Лигой"

РИМ, 19 апр – РИА Новости, Александр Логунов. Второй день переговоров по формированию итальянского правительства, которые по поручению президента Италии проводит наделенная соответствующим мандатом глава сената Мария Элизабетта Казеллати, завершился заявлением лидера "Движения 5 звезд" Луиджи Ди Майо о готовности работать над образованием нового Совета министров с партией "Лига".

В среду президент Италии Серджо Маттарелла вручил председателю сената Марии Элизабетте Казеллати мандат на проведение переговоров по формированию правительства страны с представителями ведущих партии по итогам прошедших 4 марта выборов. В пятницу Казеллати должна доложить главе государства о возможности формирования парламентского большинства, которое бы могло определить кандидата в премьер-министры Италии.

После встречи с Казеллати лидер "Движения 5 звезд" Луиджи Ди Майо заявил, что "готов подписать "правительственный контракт" с Сальвини, с которым он обнаружил "согласие по различным темам и доступность для обсуждения программ".

"Имея доброе желание сотрудничать, я считаю, что ничего не потеряно, но мы не можем выйти за определенные границы", — заявил он, имея в виду устойчивую позицию "Движения" о неприемлемости переговоров с лидером правоцентристской "Вперед, Италия" Сильвио Берлускони.

Вместе с тем, Ди Майо дал понять, что наряду с готовностью сотрудничать с "Лигой" "Движение 5 звезд" готово принять "внешнюю поддержку" со стороны двух других партий правоцентристской коалиции "Братья Италии" и "Вперед, Италия". Однако будущее правительство, по его словам, следует сформировать на основе договоренностей двух человек, то есть его и Сальвини.

Говоря о возможности ведении переговоров со всеми тремя партиями правоцентристского блока, на чем они настаивали в ходе своих встреч с Казеллати, Ди Майо отметил, что правительство, в которое бы вошли представители всех этих политических сил, включая само "Д5З", стало бы "сценарием, который мы с трудом сумеем переварить".

"Невозможно и думать, что все смогут договориться по министрам и заместителям, представьте, в какую эпоху вернется политика", — сказал лидер популистского "Движения".

Всеобщие выборы 4 марта не привели к получению большинства ни одной политической силой, а отсутствие договоренностей между ведущими политическими игроками – "Движение 5 звезд" и лидеров правоцентристской коалиции — заставило президента Маттареллу обратиться к "институциональной фигуре" руководителя верхней палаты парламента, который является вторым после него лицом в стране.

Местные наблюдатели изначально называли миссию Казеллати "невыполнимой", соглашаясь при этом, что она может найти между непримиримыми политическими силами точки соприкосновения, о чем должна отчитаться перед главой государства в пятницу.