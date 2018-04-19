В Совфеде рассказали о причине упрощения США правил экспорта оружия

МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. Решение США упростить правила экспорта своих вооружений вызвано опасениями Вашингтон из-за растущего экспорта российского оружия после успехов ВКС РФ в Сирии, заявил РИА Новости первый зампред комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Евгений Серебренников.

США упрощают правила экспорта обычных вооружений, чтобы снизить зависимость партнеров от китайского и российского оружия, заявил ранее журналистам директор управления Белого дома по торговой и промышленной политике Питер Наварро.

Новый вариант "политики США в области передачи обычных вооружений" опубликован в четверг на сайте Белого дома.

"Это решение сделано, чтобы принизить возможности России в экспорте вооружений, этот экспорт сейчас растет и вытесняет американскую продукцию по соотношению цена-качество", — сказал Серебренников.

По его словам, популярность российского вооружения в мире выросла после успешной операции российских ВКС против терроризма в Сирии.