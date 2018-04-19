Во Франции в четверг протестовали около 300 тысяч человек

Протестующий в облаке слезоточивого газа во время столкновений с французскими жандармами в Нотр-Дам-де-Ланде, Франция

Протестующий в облаке слезоточивого газа во время столкновений с французскими жандармами в Нотр-Дам-де-Ланде, Франция

МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. До 300 тысяч человек приняли в четверг участие в антиправительственных акциях протеста, которые прошли по всей Франции и объединили представителей разных профессий, сообщает радиостанция France Info.

Так, по данным МВД Франции в акциях протеста приняли участие 119,5 тысячи человек. Французские профсоюзы CGT сообщили о 300 тысячах.

Ранее французские профсоюзы CGT ("Всеобщая конфедерация труда") и Solidaires призвали к всеобщей мобилизации железнодорожников, сотрудников компании Air France, госслужащих, работников энергетической и газовой сферы, сотрудников домов престарелых, а также студентов.

Железнодорожники недовольны планирующейся правительством реформой железнодорожной компании SNCF, которая, в частности, предполагает введение конкуренции в железнодорожную отрасль, а также устранение в будущем правового статуса железнодорожника, который дает ряд льгот.

С начала апреля проходят массовые забастовки сотрудников SNCF по всей Франции, что влечет большие проблемы с транспортом, отменяется большая часть поездов. В четверг очередной день забастовки железнодорожников, которая может продолжаться до конца июня.

Накануне президент Франции Эммануэль Макрон, приехавший в небольшой французский городок Сен-Дье-де-Вож, вступил в перепалку с представителями железнодорожников. Французский лидер в очередной раз подтвердил, что реформа будет проведена и заявил, что "пора прекратить брать людей в заложники", имея в виду ситуацию с отменой поездов.

Студенты выступают против реформы образования, которая вносит серьезные изменения в процесс выпускных экзаменов. Четыре из 70 университетов во Франции заблокированы недовольными предстоящими изменениями.