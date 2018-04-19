Во Франции в четверг протестовали около 300 тысяч человек

МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. До 300 тысяч человек приняли в четверг участие в антиправительственных акциях протеста, которые прошли по всей Франции и объединили представителей разных профессий, сообщает радиостанция France Info.
Ранее французские профсоюзы CGT ("Всеобщая конфедерация труда") и Solidaires призвали к всеобщей мобилизации железнодорожников, сотрудников компании Air France, госслужащих, работников энергетической и газовой сферы, сотрудников домов престарелых, а также студентов.
Железнодорожники недовольны планирующейся правительством реформой железнодорожной компании SNCF, которая, в частности, предполагает введение конкуренции в железнодорожную отрасль, а также устранение в будущем правового статуса железнодорожника, который дает ряд льгот.
С начала апреля проходят массовые забастовки сотрудников SNCF по всей Франции, что влечет большие проблемы с транспортом, отменяется большая часть поездов. В четверг очередной день забастовки железнодорожников, которая может продолжаться до конца июня.
Студенты выступают против реформы образования, которая вносит серьезные изменения в процесс выпускных экзаменов. Четыре из 70 университетов во Франции заблокированы недовольными предстоящими изменениями.