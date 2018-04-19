Киев не предоставил бумаг по аресту судна "Норд"

СИМФЕРОПОЛЬ, 19 апр – РИА Новости. Украинская сторона не предоставила каких-либо бумаг по аресту крымского рыболовецкого судна "Норд", сообщила представитель судовладельца — керченского рыбколхоза имени 1 Мая Анна Шевелева.

Украинские пограничники в четверг сняли с рейса в Минск семерых членов экипажа задержанного российского судна "Норд" при попытке покинуть Украину, при этом утром разрешили выехать двум членам экипажа.

"Судно, на задержание или арест которого каких-либо бумаг капитану или владельцам судна предоставлено не было, находится в порту города Бердянск", — сказала РИА Новости Шевелева.

Украинские пограничники 25 марта задержали судно "Норд" под флагом России в Азовском море с 10 членами экипажа. Все они граждане России. Судовладелец заявил, что судно задержано противоправно, а действия пограничников опасны для жизни членов экипажа. Управление ФСБ Крыма возбудило дело по статье 211 УК РФ "Угон судна воздушного или водного транспорта либо железнодорожного подвижного состава". Украинский суд 30 марта арестовал судно "Норд". На членов команды наложили административные штрафы по части 2 статьи 204 Кодекса административных правонарушений Украины ("нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее").

Капитану судна Владимиру Горбенко инкриминируют "нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее с целью причинения вреда интересам государства", ему грозит до 5 лет лишения свободы. Горбенко также предъявлено подозрение в незаконной ловле рыбы и избрана мера пресечения в виде личного обязательства с запретом покидать Украину и посещать Крым. На время досудебного следствия он будет находиться у родственников в Мелитополе.