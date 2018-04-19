У семерых членов экипажа судна "Норд" изъяли загранпаспорта

СИМФЕРОПОЛЬ, 19 апр – РИА Новости. У членов экипажа арестованного украинскими пограничниками крымского рыболовецкого судна "Норд", которые намеревались в четверг покинуть Украину, изъяли российские паспорта, сообщила представитель судовладельца — керченского рыбколхоза имени 1 Мая Анна Шевелева.

Украинские пограничники в четверг сняли с рейса в Минск семерых членов экипажа российского судна "Норд" при попытке покинуть Украину, при этом утром разрешили выехать двум членам экипажа по загранпаспортам, выданным консульством РФ в Украине.

"У членов экипажа были незаконно изъяты выданные консульством паспорта, а в протоколах задержания указано, что моряки являются гражданами Украины (документов, подтверждающих такое гражданство, ни сами моряки, ни погранслужба Украины не предоставила)", — сказала РИА Новости Шевелева.

По ее словам, задержание семи членов экипажа в аэропорту происходило практически с применением силы, для этого была направлена команда различных украинских силовиков.

"В настоящее время семь членов экипажа остаются на Украине. Капитан также находится на Украине, стороны формируют правовую позицию", — сказала Шевелева.

Украинские пограничники 25 марта задержали судно "Норд" под флагом России в Азовском море с 10 членами экипажа. Все они граждане России. Судовладелец заявил, что судно задержано противоправно, а действия пограничников опасны для жизни членов экипажа. Управление ФСБ Крыма возбудило дело по статье 211 УК РФ "Угон судна воздушного или водного транспорта либо железнодорожного подвижного состава". Украинский суд 30 марта арестовал судно "Норд". На членов команды наложили административные штрафы по части 2 статьи 204 Кодекса административных правонарушений Украины ("нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее").

Капитану судна Владимиру Горбенко инкриминируют "нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее с целью причинения вреда интересам государства", ему грозит до 5 лет лишения свободы. Горбенко также предъявлено подозрение в незаконной ловле рыбы и избрана мера пресечения в виде личного обязательства с запретом покидать Украину и посещать Крым. На время досудебного следствия он будет находиться у родственников в Мелитополе.