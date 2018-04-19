Косовские албанцы не собираются выполнять обещания, заявил президент Сербии

БЕЛГРАД, 19 апр – РИА Новости. Косовско-албанские власти в Приштине не собираются выполнять договоренности, достигнутые в диалоге с руководством Сербии в Брюсселе, заявил сербский президент Александр Вучич в ходе встречи с главой европейской дипломатии Федерикой Могерини в четверг в Белграде.

Евросоюз выразил ранее готовность пригласить на переговоры в Брюссель представителей Белграда и Приштины для обсуждения вопросов, связанных с разработкой проекта устава Сообщества сербских общин (ССО) с правами самоуправления в крае. Президент самопровозглашенной республики Косово Хашим Тачи и премьер Рамуш Харадинай активизировали группу по разработке устава ССО, при условии, что документ будет соответствовать конституции Косово. Устав союза должен был быть утвержден еще в декабре 2015 года, однако документ из-за задержек со стороны косовских албанцев до сих пор не был подготовлен.

Могерини посетила в четверг Белград в рамках балканского турне, последний раз она была в Сербии 27 марта в связи с силовым задержанием косовско-албанскими властями директора канцелярии по Косово и Метохии в правительстве Сербии Марко Джурича в Косовска-Митровице.

"Я уверен, что они никогда не выполнят свои обязательства по Брюссельскому соглашению, это никогда не было их намерением, говорю об албанцах. И я не согласен с госпожой Могерини, что есть еще пункты Брюссельского соглашения, которые не выполнены. Этот – единственный", — заявил Вучич на совместной пресс-конференции с главой европейской дипломатии.

Он отметил, что соглашение об энергетике, которое упоминалось в одном из пунктов Брюссельского соглашения, "никогда не было окончательно достигнуто и подписано", а все остальное, включая участие сербов в косовско-албанских выборах, их включенность в судебную и правоохранительную системы Приштины было реализовано.

Официальный Белград в конце марта поддержал решение косовских сербов самостоятельно начать формирование ССО. Перед тем в Косовска-Митровице прошло собрание представителей сербов Косово, на котором делегаты десяти муниципалитетов края единогласно приняли решение, что если косовско-албанские власти в Приштине не начнут до 20 апреля формирование в крае Сообщества сербских общин, то они это сделают самостоятельно. Впоследствии лидеры косовских сербов согласились подождать четыре месяца, отпущенные Брюсселем Приштине для формирования ССО.

Власти Сербии, не признающие провозглашенную в 2008 году в одностороннем порядке независимость Косово, под давлением Брюсселя и для сближения региона с Евросоюзом, а также ради облегчения жизни в крае сербским гражданам в 2011 году были вынуждены начать переговоры о нормализации отношений с косовскими албанцами при посредничестве ЕС.

Крупнейшими достигнутыми договоренностями являются Соглашение о принципах нормализации отношений Белграда и Приштины, заключенное ровно пять лет назад в апреле 2013 года, и соглашение о Сообществе сербских общин, подписанное сторонами в августе 2015 года.